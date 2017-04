Scatti bollenti in Qatar: Tapiro d'Oro a Belen e Andrea Iannone

Per Andrea Iannone la stagione MotoGP non è iniziata nel migliore dei modi. Il pilota abruzzese è infatti scivolato con la sua Suzuki nel corso della prima prova Mondiale in Qatar ed è tornato in Italia così deluso da meritarsi, insieme alla fidanzata Belen Rodriguez, il Tapiro d'oro. Il motivo? Secondo Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la notizia, Iannone sarebbe stato distratto in Qatar dalle 'curve' della compagna. Il settimanale 'Chi' aveva pubblicato, infatti, le foto bollenti di Belen in pose sexy sulle spiagge del Golfo Persico sotto gli occhi attenti del partner.

Per Staffelli gli atteggiamenti della showgirl argentina avrebbero fatto sbandare il pilota, scivolato poi nel corso della gara. Il "training amoroso" sembra non aver giovato a Iannone e così ecco arrivare il Tapiro. Intercettato a Milano, l'abruzzese risponde con ironia spiegando come lo scorso 14 agosto si sia imposto in Austria nonostante la presenza di Belen. La prova del nove sarà il prossimo Gran Premio, in Argentina, dove lei non potrà seguirlo perché impegnata in Italia con i festeggiamenti del figlio Santiago.

Interpellata da Staffelli, la Rodriguez fa inizialmente i complimenti a Valentino Rossi ("E' il numero uno") e poi torna sul servizio mandato in onda dalla trasmissione Rai 3 Report in cui un ex cuoco del suo ristorante 'Il Ricci' avrebbe denunciato le pessime condizioni di lavoro: "Il Ricci aveva già smentito subito dopo la messa in onda del servizio", taglia corto Belen aggiungendo che gli avvocati sono già concentrati sul caso.