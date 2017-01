Magnini, intesa super con Giulia Salemi. E Federica Pellegrini?

Filippo Magnini, che intesa con Giulia Salemi! Il nuotatore e la showgirl si divertono al Pitti di Firenze... Giulia Salemi Foto Instagram Giulia Salemi Foto Instagram Giulia Salemi Foto Instagram Giulia Salemi Foto Instagram Filippo Magnini e Giulia Salemi Foto Instagram Giulia Salemi Foto www.imagephotoagency.it

Che la storia d'amore tranon stesse attraversando un momento particolarmente felice è cosa nota a tutti. Ad aumentare i dubbi - e ad allargare lo scenario - irrompono le foto delche immortalano il nuotatore azzurro in compagnia di, la showgirl salita alla ribalta delle cronache dopo il clamoroso abito - con vertiginoso spacco - mostrato sul red carpet dele per avere partecipato alla quarta edizione del reality. I due, che si sono incontrati al, hanno cenato allo stesso tavolo in compagnia di altri amici e hanno mostrato una certa complicità, scherzando e ridendo. A fine serata, dopo gli immancabili selfie con i telefonini, Magnini è rientrato a Verona dalla fidanzata Federica Pellegrini. Non prima, secondo quanto riporta, di essersi scambiati i numeri di telefono.