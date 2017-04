Luca Betti e Laura Torrisi: nuovo amore per il campione di rally

E' Laura Torrisi ad uscire allo scoperto e a gridare al mondo il suo amore per Luca Betti, campione di ralley.



L'attrice sembra essersi definitivamente lasciata alle spalle la sua relazione con il collega Leonardo Pieraccioni (con il quale ha anche avuto una figlia, Martina) e pubblica su instagram una foto molto tenera, in bianco e nero, in cui la sua mano stringe quella del suo nuovo compagno.



"L'importante non è quanto aspetti, ma chi aspetti..." ha scritto la Torrisi come commento alla foto, adornando il tutto con un cuoricino. Il pilota ha quindi risposto con "Ti aspettavo! Ma come facevi a sapere che sarei arrivata? Non lo sapevo ma mi sono detto: mi siedo e conto fino a dieci, se non arriva me ne vado. E fino a che numero sei arrivato? Duemilasettecentottantanove, ma avrei potuto continuare all'infinito..."





