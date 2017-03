Lady Cassano, palleggi da fuoriclasse. Merito di Fantantonio...

Senza squadra e con una carriera che sembra inesorabilmente volgere al termine, Antonio Cassano potrebbe avere utilizzato parte del suo tempo libero di questo ultimo periodo per dedicarsi a una missione gratificante: insegnare a sua moglie Carolina Marcialis l'arte nobile del palleggio. E la signora Cassano sembra avere ascoltato alla lettera gli insegnamenti del marito, almeno a giudicare dal divertente video pubblicato sul proprio profilo Instagram: in jeans, t-shirt e scarpe da ginnastica, nella cornice dei Giardini di Quinto di Genova in una splendida giornata di sole con il mare a due passi, Carolina dimostra di saperci decisamente fare esibendosi in alcuni numeri di alta scuola. La performance di Lady Cassano ha scatenato l'approvazione dei suoi follower. Tra i tanti commenti ce n'è uno piuttosto emblematico: "Cassano insegnerebbe a giocare a calcio anche a un comodino".





🤹‍♀️⚽️ Un post condiviso da CAROLINA MARCIALIS 👊🏻 (@carolinamarcialis) in data: 14 Mar 2017 alle ore 08:59 PDT