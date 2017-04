Il sesso con Iannone? Belen risponde

Ragginti in Malesia dal duo Pio e Amedo di Emigratis, programma in onda su Italia Uno, Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono stati interrodati sulla loro vita sessuale. Domande dirette, alle quali i due non si sono tirati indietro.

"Da quanto te la schiacci?" è stata la prima domanda, alla quale l'argentina ha risposta raccontando come si sono conosciuti: “Mi ha mandato un messaggio su WhatsApp, ha fatto il vago e l’ho bloccato! Non sapevo che era lui”.

La conversazione è proseguita investigando quelli che la coppia ritiene siano i reciproci difetti. A questo punto la showgirl ha rivelato alcuni dettagli a dir poco singolari: “Andrea mi invita a fare gli scorreggi, ma non si fanno davanti al fidanzato”, mentre Iannone minimizza: “Non ha difetti... ma la mattina quando si sveglia tutti abbiamo la fiatella”.

E a questo punto la domanda sulla valutazione sulla prestazione sessuale del pilota diventa d'obbligo. "Undici", risponde lei secca.

La coppia ha passato la Pasqua insieme in Toscana, dove Belen si è fatta una serie di scatti hot che ha condiviso coi sui fan su Instagram.

