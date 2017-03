Con l'avvento e la diffusione dei social network si possono trovare sul web sempre più bizzarre proposte. L'ultima, davvero singolare, è quella fatta su Twitter dal golfista Grayson Murray alla coniglietta di Playboy Lindsey Pelas: "Se vinco a Houston vuoi essere il mio caddie all'Augusta National?". Immediata è arrivata la risposta della procace ragazza: "Ovviamente". La pinup potrebbe dunque accompagnare il 23enne originario del North Carolina tra un green e l'altro trasportando tutta la sua attrezzatura.

Il problema, però, è che il giovane golfista ricopre attualmente la posizione numero 156 del ranking e difficilmente potrà prendere parte al 'Par 3 Contest', che si gioca il mercoledì precedente all'apertura ufficiale del famoso Masters (in programma dal 6 al 9 aprile) a cui possono partecipare solo i migliori atleti del mondo. La gara su nove buche non competitiva è organizzata semplicemente per lo spettacolo, una passerella per i campioni che possono farsi accompagnare da parenti o amici nel ruolo di caddie.