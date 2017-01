Buccino scatenata, Ronaldo è un ricordo

L'amore può attendere per Cristina Buccino che si sta godendo le vacanze invernali al sole di Santo Domingo. La showgirl calabrese, grande tifosa della Juventus, non si dimentica mai dei suoi tanti follower, oltre un milione, e delizia i suoi ammiratori con foto e video molto sensuali su Instagram. L'ultima perla di Cristina è un video in cui balla in maniera estremamente sexy sul balcone della sua stanza mentre fuori piove.

#mentrefuoripiove☔️...ioballo😜💃🏾🌴 #moodoftheday #santodomingo 🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶 @maluma Un video pubblicato da Cristina Buccino (@cribuccino) in data: 10 Gen 2017 alle ore 11:12 PST