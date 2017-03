Cristina Buccino, nuovo flirt: da Cristiano Ronaldo a Colin Farrell. Foto

Dal calcio al cinema. Da Cristiano Ronaldo a Colin Farrell. Sempre di due numeri uno si tratta e Cristina Buccino, la showgirl divenuta popolare per la sua partecipazione all'edizione 2015 dell'Isola dei famosi, conferma la tendenza - in amore - a puntare molto in alto. E quindi, dopo il flirt infuocato della scorsa estate con CR7, ecco che la prorompente calabrese è stata avvistata a Milano, durante la Fashion Week, abbracciata all'attore irlandese Colin Farrell, uno degli scapoli d'oro di Hollywood.



Lui per il momento non conferma - come del resto nessuna conferma era arrivata da Ronaldo - mentre lei (raggiunta telefonicamente da Novella 2000) si lascia scappare poche ma significative parole: "Appena potrò lo raggiungerò a Los Angeles, sono una donna in love". E chissà se la Buccino riuscirà a stregare davvero il 40enne dublinese che, qualche tempo fa, confidava di non uscire con una ragazza ormai da diversi anni.





