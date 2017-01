Le giornaliste sportive più sensuali: Ilaria D'Amico batte Diletta Leotta

Le classifiche, si sa, sono da sempre motivo di discussione nel mondo dello sport. Ma una in particolare sta facendo parlare gli appassionati di calcio e non solo, quella stilata dal sito www.fcinter1908.it che vede come protagoniste le 10 giornaliste sportive più sensuali del pianeta. I tifosi italiani potrebbero subito pensare che al primo posto ci sia una tra Ilaria D'Amico o Diletta Leotta e invece in cima alla Top 10 troviamo la presentatrice colombiana Mirella Grisales. Secondo posto per l'inglese Hayley McQueen, terza l'altra britannica Charlotte Jackson.

Fuori dal podio al quarto posto si piazza Ilaria D'Amico mentre per trovare la Leotta, volto sempre più emergente di Sky della Serie B, bisogna scendere fino all'ottava posizione. C'è spazio anche per la bellissima Sara Carbonero: la compagna di Iker Casillas è settima. Scorri la gallery e scopri la Top 10 delle giornaliste più belle del mondo.