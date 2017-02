Bouchard-Wozniacki-Williams, tenniste modelle

Anche quest'anno Sports Illustrated ha voluto affiancare delle sportive alle bellezze mozzafiato protagoniste del celebre Swimsuit, il catalogo di costumi del noto settimanale americano. Oltre alle ginnaste Simone Biles e Aly Raisman, grande risalto hanno avuto le tenniste Serena Williams, Caroline Wozniacki e Eugenie Bouchard. La bionda danese ha posato per la terza volta e ha convinto l'amica Serena a tornare dopo aver posato nel 2003; debutto assoluto invece per la giovane canadese.



Mozzafiato le foto in bikini delle tre tenniste sulla spiaggia dorata e nelle acque cristalline di, isole nel mar dei. "Oh mio Dio, è un onore essere nello Swimsuit", ha twittato la. "Le foto sono meravigliose ma non è stato facile. L'ho presa molto sul serio", ha detto. Laha invece aggiunto sul reclutamento della: "Ne abbiamo parlato una sera, ci siamo dette di farlo assieme ed è stata una bella idea".