In moto col figlio senza casco, Belen nei guai

Da quando fa coppia con Andrea Iannone, Belen Rodriguez è diventata un'appassionata di moto e non perde occasione per divertirsi in sella. Dovrebbe però seguire le regole, soprattutto quando porta con sè il figlio Santiago di 4 anni, ed entrambi dovrebbero indossare il casco: invece, come mostrato dalle foto del settimanale 'Oggi', la showgirl è stata "beccata" in sella ad un bolide da cross con il piccolo coi capelli al vento.

Le foto sono state scattate in una zona limitrofa di una pista da motocross vicino a Pavia e Belen guida una moto col numero 29, quello di Iannone in MotoGP, da quest'anno sulla Suzuki. Le immagini non faranno certamente piacere a Stefano De Martino, ex marito della showgirl argentina e papà di Santiago, che dopo la separazione non certo amichevole si era lamentato più volte per la sovraesposizione mediatica del bambino quando sta con la madre.

Non è però un caso isolato visto che la stessa Belen Rodriguez ha postato sul suo profilo Instagram un'immagine in cui guida uno scooter col figlio davanti, entrambi senza casco, su una strada ai bordi di una pista, evidente durante i test di MotoGP in Malesia a cui ha partecipato Iannone qualche settimana fa.