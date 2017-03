Il Mondiale 2017 di MotoGP non è iniziato al meglio per Andrea Iannone, caduto in gara in Qatar al debutto con la Suzuki dopo un contatto con Marquez. Il centauro di Vasto si può consolare con l'amore e l'attenzione di Belen Rodriguez da cui però si è dovuto separare all'aeroporto di Doha: lei, di ritorno in Italia per dedicarsi al lavoro e soprattutto al figlio Santiago, e lui diretto in Thailandia per la presentazione della Suzuki prima di volare in Argentina per il GP del 7 aprile.



"Tu mi mancherai.....", ha scritto Belen su Instagram commentando una foto di Iannone sorridente e a petto nudo a letto nella camera d'albergo. E' stata poi la stessa showgirl argentina, rispondendo ai commenti dei followers, a spiegare che lei non poteva seguirlo "anche se vorrei perché è il compleanno di Santi, giusto che stia in italia". Non ci sono dubbi però che la Rodriguez abbia trovato il modo giusto per consolare Iannone dopo la sfortunata gara in Qatar e lo abbia salutato nella più amorevole della maniere.



Tu mi mancherai..... @andreaiannone #quelsorrisosempreecomunque ❤️❤️❤️#buenviaje Un post condiviso da María Belén Rodriguez (@belenrodriguezreal) in data: 27 Mar 2017 alle ore 03:25 PDT