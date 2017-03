Belen-Iannone, danze in limousine

Andrea Iannone fa parte a tutti gli effetti del clan Rodriguez e non poteva perdersi la festa di compleanno di Veronica Cozzani, mamma di Belen e di Cecilia. Il centauro abruzzese della Suzuki, fidanzato della nota showgirl, è protagonista di un video postato sui social dalla stessa Belen in cui si scatena al ritmo di musica latina sulla limousine che porta lui e gli altri al già citato party.

Non solo, Iannone ad un certo punto accarezza anche la gamba di Belen che poi grida: "Mamma arriviamo!". Le danze proseguono poi in discoteca e la coppia è stata immortalata da Cecilia Rodriguez mentre ballano abbracciati con addosso anche delle ali da farfalla. Per Iannone il divertimento sta per finire perchè questa settimana iniziano i primi test MotoGP in Qatar e non può permettersi alcuna distrazione.