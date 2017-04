Belen: 'Quando Andrea corre ho paura!'

Belen Rodriguez si confessa a Chi: quando vede Andrea Iannone correre durante le gare è molto agitata.

Sono quasi più agitata io di lui quando corre. Succede una cosa strana: quasi tremo alla partenza perché so che il suo è uno sport pericoloso, c’è l’adrenalina, c’è la paura che fa contrasto con la voglia di vincere. Andrea, invece, mi tranquillizza.

I due, che stanno cercando casa a Milano, sono stati fotografati durante un romanticissimo week end a Villa Gauggiole, a Castiglion del Bosco, in provincia di Siena, trascorso insieme al piccolo Santiago e il resto del "clan Rodriguez"

Un posto da sogno. Questo è uno degli ultimi fine settimana liberi per me e il mio fidanzato. Lui è impegnato con le sue gare, io inizierà a registrare 'Selfie - Le cose cambiano'. Non vedo l'ora!