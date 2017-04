Belen e Iannone cercano casa

Belen Rodriguez e Andrea Iannone sembrano aver voglia di consolidare il loro amore.

La vacanza insieme in Toscana deve aver infuso molta fiducia nella coppia che, rientrata a Milano, si è messa a cercare il suo nido d'amore: i due sono stati fotografati dal settimanale Gente mentre giravano i cantieri della zona tra Moscova e Brera (la stessa in cui la showgirl già abita e ha abitato i suoi tre anni di matrimonio con Stefano De Martino e ha vissuto anche insieme a Fabrizio Corona).

Assieme alla coppia andrà a vivere anche il piccolo Santiago, il figlio che Belen ha avuto con De Martino che però per impegni di lavoro deve vivere a Roma, ma che appena può corre a Milano per stare con suo figlio.

Il prezzo per passare al livello successivo della loro relazione? Si aggira tra gli 11 e i 16 mila Euro al metro quadro. Non certo una cifra da poco... ma cosa non si fa per amore?