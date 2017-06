Belen cacciata dai box Suzuki? Il team manager smentisce

L'allegra combriccola ha girato in lungo e in largo per i box, facendosi continuamente dei selfie per poi postarli sui profili social. Il tutto mentre intorno a loro gli uomini del team lavoravano concentrati per mettere a punto nel migliore dei modi la moto di lannone, che aveva problemi di salute per continui attacchi intestinali

Con queste parole Novella 2000 descriveva solo qualche giorno fa l'aria di tensione che presumibilmente stava vennedosi a creare all'interno dei box della Suzuki nei confronti di Belen Rodriguez, insinuando che il team stesse prendendo in considerazione l'idea di allontanare la showgirl dai box dorante le gare: l'impressione è che distragga il plota dal suo compito.

Al contrario, più volte Andrea Iannone ha detto a proposito dei suoi recenti risultati e della sua fidanzata:"Il primo ad essere insoddisfatto dell'attuale situazione sono io, ma Belen in questo momento anzi mi è di supporto. E' una ragazza unica nel suo genere, umile. E' lei a spronarmi quando mi vede giù"

Il team manager della Suzuki Davide Brivio ha però categoricamente smentito quanto descritto dal settimanale di gossip:

Vi sembra possibile che Suzuki abbia chiesto di allontanare Belen dai box? Se lo hanno scritto la cosa mi preoccupa, è una cosa assolutamente non vera e credo che nessuno ci abbia mai pensato anche perchè, lasciatemelo dire, quando è venuta alle gare è sempre stata molto discreta, a volte non l'ho vista per un giorno o due anche se era già lì

Quando è presente in circuito rispetta molto il lavoro di Andrea. Magari la sera viene in hospitality ma di giorno devo dir la verità, l'ho vista molto, molto raramente nei box: è impossibile allontanarla perché nei box non viene molto spesso