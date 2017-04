L'ultimo saluto a Michele Scarponi: in 5mila al funerale del campione

Una folla di 5mila persone in lacrime ha partecipato oggi ai funerali di Michele Scarponi, lo sfortunato ciclista morto sabato scorso a seguito di un tragico incidente stradale mentre si stava allenando sulle strade di Filottrano, nelle Marche. Scarponi è stato composto nella bara con la divisa della sua squadra, l'Astana. Nel feretro sono stati messi anche i disegni di dei due figli del ciclista, gemelli di nemmeno cinque anni. Tantissimi gli amici di Scarponi presenti tra cui Peter Sagan, il presidente della Federiclismo Renato Di Rocco e Roberto Mancini: "Abbiamo perso un grande uomo, una persona perbene, un marchigiano doc oltreché un grande ciclista", le parole dell'ex tecnico dell'Inter.



Toccante il discorso deldellaazzurra di, Davide: ". Sei sempre stato un capitano dentro. Hai sfidato così a lungoche ne sei diventato il gregario. La cosa incredibile però è che sei morto da capitano come lo sei sempre stato. Quando Nibali ha vinto il Giro c'era la tua firma, l'hai aspettato dopo essere transitato primo sul Colle dell'Agnello e Valverde non ha vinto per colpa tua.l'altro giorno ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi e appena ha vinto ha pensato a te e ha pianto perché gli mancavi e manchi a tutti quanti. Oggi qui c'è anche Peter, che è campione del mondo, ed è qui non come campione del mondo, ma perché è tuo amico e piange come tutti.. Venerdì ci siamo parlati e mi hai chiesto 'Cassa, per quanti anni devo correre ancora?'. E io ti ho risposto: 'L'anno prossimo ai Mondiali di Innsbruck ho bisogno di uno come te'. Tu hai riso ed era un sì.. E io ti porto la maglia azzurra, che non è un regalo, ma un riconoscimento per tutto quello che hai fatto.. Ieri mi ha chiamato Eddyper fare le condoglianze a noi e alla tua famiglia:".