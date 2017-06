Tour de Suisse: doppietta di Sagan

Peter Sagan (Bora) si impone nell'ottava tappa battendo in volata gli italiani Modolo(UAE) e Trentin (Quick-Step); per il campione slovacco è la seconda vittoria in questo Tour de Suisse. Non cambia la situazione nella classifica generale, Spilak (Katusha) mantiene la leadership con 52'' di vantaggio su Caruso (BMC) e oltre un minuto su Kruijswijk (Lotto NLJumbo).

L'ottava frazione, svolta interamente su un circuito di 12,5km, da percorrere otto volte, all'interno della città di Sciaffusa, ha visto partire quattro uomini, Venter (Dimension Data), Wallays (Lotto-Soudal), Hansen (Aqua Blue Sport) e Van der Lijke (Roompot), al primo passaggio sull'unico strappo del percorso, la salita di Herblingen. I quattro battistrada hanno mantenuto un vantaggio stabile attorno ai due minuti fino al penultimo giro, quando il gruppo, guidato dalle formazioni dei velocisti, ha aumentato l'andatura ricucendo lo svantaggio sui fuggitivi, ripresi a un giro dal termine. Negli ultimi km ci ha provato Mathews (Team Suweb) ad anticipare la volata, venendo però raggiunto a poco più di un km dal traguardo. Allo sprint il più veloce di tutti è stato il campione del mondo Sagan (Bora), che ha preceduto Modolo (UAE) e Trentin (Quick-Step).

Ordine d'arrivo 8a tappa

1. Sagan (Bora): 2:12:52

2. Modolo (UAE): ST

3. Trentin (Quick-Step): ST

4. Nielsen (Orica): ST

5. Bonifazio (Bahrain-Merida): ST

Classifica generale

1. Spilak (Katusha): 27:59:50

2. Caruso (BMC): + 52''

3. Kruijswijk (Lotto NLJumbo): +1:05''

4. Pozzovivo (AG2R): +2:28''

5. Rui Costa (UAE): +2'35''