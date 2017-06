Tour de France: presentata la Quick-Step

Nella mattinata sono stati presentati i nove corridori della Quick-Step che prenderanno il via alla centoquattresima edizione del Tour de France, tra questi anche tre italiani: Brambilla, Sabatini e Trentin. Come obbiettivo primario, la squadra belga avrà quello di far vincere più tappe possibili a uno dei migliori velocisti in circolazione: Marcel Kittel, che in quattro partecipazioni ha già collezzionato nove vittorie. Per la classifica, l'uomo di punta sarà Daniel Martin; l'irlandese spera di migliorare il nono posto conquistato nella scorsa edizione. Completano la formazione belga: Vermote, Stybar, Bauer e Gilbert, che sicuramente proverà a imporsi in una delle 21 tappe.

Anche il Team Bahrain-Merida ha reso noti i nomi dei corridori che parteciparanno al Tour. Non ci sarà Vincenzo Nibali, che ha deciso di puntare sulla Vuelta, prenderà il suo posto Ion Izagirre, che sarà il capitano della formazione araba. Altro nome da tenere in considerazione è quello di Sonny Colbrelli, che cercherà di sfidare il campione del Mondo Sagan per la conquista della maglia verde. Completano la squadra: Cink, Arashiro, Bole, Moreno, Bozic, Brajkovica e Grmay.