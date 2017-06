Tour de France: presentata anche la Trek di Contador

La Trek-Segafredo ha presentato ufficialmente la squadra che, a partire dal primo luglio, affronterà la centoquattresima edizione del Tour De France. Una super squadra anche quella capitanata da Alberto Contador, che punta a salire, per la terza volta in carriera, sul gradino più alto del podio. Lo spagnolo potra contare infattì su uomini molto forti nelle salite come l'olandese Mollema, reduce dal settimo posto al Giro d'Italia, e il colombiano Pantano; completano la formazione Degenkolb, De Kort, Irizar, Cardoso, Gorg e l'italiano Fabio Felline.

E' stata presentata anche l'Orica Scott, una formazione che, con Chaves e Yates, potrebbe regalare spettacolo e lottare per il podio finale. La squadra australiana partirà con due assi per la classifica: Chavez, che ha nel suo palmares il secondo posto al Giro dello scorso anno, e Simon Yates, che oltre alla classifica generale, punterà a conquistare anche la maglia bianca di miglior giovane. Completano la squadra: Durbridge, Mathew Hayman, Howson, Albasini, Impey, Keukeleire e Kreuziger.