Tour de France 2017, undicesima tappa: Kittel mette la quinta

Poker per Kittel, Froome in giallo

Il protagonista, al Tour de France 2017, è ancora Marcel Kittel. Il tedesco della Quick-Step Floors vince per il secondo giorno di fila aggiudicandosi l’undicesima tappa, la sua quinta in questa edizione della Grand Boucle, battendo in volata negli ultimi metri Groenewegen e Boasson Hagen all’arrivo della Eymet-Pau. In classifica generale non cambia nulla: Chris Froome, del Team Sky, conserva la maglia gialla e i 18’’ di vantaggio su Aru.

La prima fuga vede protagonisti Marcato, Bodnar e Backaert. I tre arrivano ad avere un vantaggio di 4' dopo i primi 50 km, con i big che lasciano andare avanti il gruppetto di testa. A meno di 100 km dalla fine, maxi caduta che coinvolte Degebkolb e Cataldo. L'azzurro, compagno di Aru all'Astana, è costretto al ritiro. Al traguardo volante, il primo è ancora Marcato. A 15 km dall'arrivo, però, prende le redini in mano Bodnar, ma la sua fuga non dura molto: ad 1 km dalla fine, infatti, si fanno avanti i big.

A lanciare la volata è Groenewegen che, però, deve arrendersi all'uomo del momento: a pochi metri dalla fine, Marcel Kittel, già maglia verde, compie uno straordinario scatto che gli permette di superare l'olandese e tagliare il traguardo con il pugno già alzato, quello che gli permette di celebrare la quinta vittoria in questo Tour de France 2017, la seconda consecutiva dopo l'arrivo a Bergerac nella decima tappa. In classifica generale, non cambia nulla: Chris Froome conserva la maglia gialla. Non cambia il distacco dall'inglese del Team Sky: il primo inseguitore è sempre Fabio Aru, a 18'', con Bardet a 51'' e Uran, vincitore della nona tappa, a 55''. Quinto, nonostante la caduta in questa tappa, Fuglsang.