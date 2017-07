Tour de France 2017: tegola Movistar, Valverde si ritira

Parte male il Tour de France della Movistar di Nairo Quintana, che perde, dopo solo una tappa, Alejandro Valverde. Il corridore spagnolo è stato costretto al ritiro a causa della caduta contro le transenne nel prologo d'apertura di Dusseldorf. Il 37enne di Murcia, che nella scivolata ha riportato la frattura della rotula sinistra, è stato operato nella notte in una clinica della citta tedesca; il corridore dovrà rimanere ancora cinque giorni in ospedale, prima di partire per la Spagna e iniziare la riabilitazione. Di certo Alejandro Valverde non partiva con ambizioni di vittoria finale, ma di sicuro, grazie alla sua grande esperienza, avrebbe dato una mano a Quintana nelle grandi salite.

Non prenderà il via alla seconda tappa anche il capitano del Team Bahrain-Merida: Jon Izagirre.Il corridore basco ha deciso di ritirarsi a causa dei forti dolori all'anca sinistra, accusati in seguito a una scivolata contro le transenne nella tappa di Dusseldorf.