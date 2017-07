Tour de France 2017, quindicesima tappa: trionfa Mollema

Bauke Mollema vince la quindicesima tappa del Tour de France. Il corridore della Trek-Segafredo, dopo esser entrato nella fuga di giornata, ha staccato tutti in discesa a 20 km dall'arrivo, transitando per primo sul traguardo di Le Puy en Velay. Secondo posto per Diego Ulissi, che non è riuscito a seguire l'attacco dell'olandese. In classifica generale, Chris Froome conserva la gialla con 18" di vantaggio su Fabio Aru e 23" su Bardet.

La quindicesima tappa del Tour de France, la Laissac Severac l'Eglise-Le Puy en Velay, è stata caratterizzata da una fuga, di 28 unità, partita dopo appena 10km dal via. Il gruppo maglia gialla ha lasciato spazio ai fuggitivi, che si sono presentati sul Col de Peyra Taillade, penultima salita di giornata, con oltre sette minuti di vantaggio. Sulla salita di prima categoria, foratura per la maglia gialla che è stata costretta a fermarsi per aspettare l'ammiraglia; a questo punto ha attaccato l'AG2R di Bardet, ma Froome, grazie a un super lavoro della sua squadra, in particolare di Landa, è riuscito a riportarsi sul francese e su Aru a 1km dal termine della salita.

Il Col de Peyra Taillade ha fatto selezione anche nel gruppetto di testa, che è rimasto composto solo da dieci corridori, compresi l'italiani Caruso e Ulissi. Il momento decisivo è stato a 20km dal traguardo, quando Mollema, con un super scatto in un tratto in discesa, è riuscito a prendere dei secondi di margine sui suoi compagni di fuga e a conquistare così la sua prima vittoria alla Grande Boucle. In seconda posizione, dopo 20 secondi, è arrivato Ulissi che in volata ha regolato Gallopin e Roglic; un peccato per il corridore italiano, che non è riuscito a seguire Mollema nel suo attacco, perdendo una preziosa occasione di vincere una tappa al Tour. In classifica generale Froome mantiene la gialla con 18" di vantaggio su Aru e 23" su Bardet; crolla invece Quintana, che perde oltre due minuti dal gruppo dei migliori.