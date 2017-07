Tour de France 2017, quarta tappa: Demare vince in volata

Arnaud Demare conquista la quarta tappa del Tour de France, precedendo allo sprint il campione del mondo Sagan e Kristoff; per il corridore francese questa è la sua prima vittoria in un grande giro. E’ stato un finale di frazione molto tortuoso, con due cadute nell'ultimo km, che non hanno permesso a Kittel e Cavendish di disputare la volata. In classifica generale non cambia nulla, Thomas mantiene la gialla con un vantaggio di 12" su Froome.

La quarta tappa del Tour de France 2017, 207 km da Mondorf les Bains a Vittel, ha un unico grande protagonista: il belga Guillaume Van Keirsbulck. Il ciclista 26enne ha compiuto un'azione coraggiosissma e, dopo solo 7 km dal via, si è lanciato in una fuga solitaria che si è conclusa solo a 17 km dal traguardo quando il gruppo della maglia gialla si è riportato, implacabaile, sul corridore della Wanty-Groupe Gobert. Al momento della fuga di Van Keirsbulck, il gruppo si disinteressa completamente dell'azione del belga che, chilometro dopo chilometro, continua ad aumentare il proprio vantaggio, arrivando addirittura ad accumulare 13 minuti sulla maglia gialla. L'inevitabile stanchezza e la reazione del gruppo consentono agli inseguitori di ridurre lo svantaggio, con le squadre dei velocisti che contrallano, senza affanno, l'andatura.

Van Keirsbulck resta in testa anche sul Col des Trois Fontaines, unica salita di giornata, dove taglia per il primo il Gran Premio della Montagna. A 17 km dal traguardo, però, il belga viene riassorbito all'interno del gruppo della maglia gialla che inizia a scaldare i motori in vista dell'arrivo in volata a Vittel. Sono gli uomini di Cavendish a transitare per primi sotto lo striscione dell'ultimo km e a lanciare la volata; ai 600 metri il primo colpo di scena: una caduta nelle prime posizioni del gruppo, taglia fuori dalla volata l'ex maglia verde Kittel, che riesce a non cadere perdendo però la possibilità di disputare lo sprint. Davanti rimangono una decina di corridori, tra cui Sagan, Cavendish, Kristoff e Demare, che è il primo a lanciarsi ai 300 metri dal traguardo; prova a recuperare il campione del mondo, che, nel tentativo di sorpassare il francese, chiude Cavendish, che cade rovinosamente a terra, venendo investito da Degenkolb. Tutto facile poi per Demare mantenere il vantaggio e transitare per primo sul traguardo di Vittel; grazie a questa vittoria il corridore francese conquista anche la maglia verde di leader della classifica a punti.