Tour de France 2017: classifica maglia verde

Clicca qui per lo speciale Tour de France 2017



La centoquattresima edizione del Tour de France parte dalla città tedesca di Dusseldorf e si conclude, dopo 21 tappe, a Parigi. Il percorso prevede cinque frazioni di alta montagna, la più dura di queste è sicuramente la nona, dove si affrontano sette GPM in soli 180km. Oltre alle tappe di montagna, sono presenti anche due cronometro; una è il prologo d'apertura mentre l'altra, che si svolge nella città di Marsiglia, è prevista nella 20a tappa e molto probabilmente sarà decisiva per stabilire il vincitore.



Classifica maglia verde

1 Marcel Kittel Qst 66

2 Arnaud Demare Fdj 57

3 Peter Sagan Boh 50

4 Michael Matthews Sun 44

5 Sonny Colbrelli Tbm 32

6 Geraint Thomas Sky 31

7 Mark Cavendish Ddd 31

8 Andrè Greipel Lts 30

9 Daniel Martin Qst 22

10 Ben Swift Uad 22



Ordine d'arrivo

Classifica maglia gialla

Classifica maglia pois