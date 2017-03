Tirreno-Adriatico 2017: tracheo brochite, Aru si ritira

Il crollo di Fabio Aru sul Terminillo nella quarta tappa della Tirreno-Adriatico ha una spiegazione: il sardo soffre di una tracheo bronchite e il suo team, l'Astana, ha annunciato che non sarà al via della quinta frazione odierna con arrivo a Fermo. L'azzurro, staccatosi ieri dal gruppo dei migliori a 5 km dal traguardo e giunto ad oltre 4 minuti dal vincitore Quintana, si ritira così dalla "Corsa dei Due Mari".

"Fabio Aru ha sofferto di tracheo bronchite acuta con stato febbrile. Pertanto è stato deciso di non partire per la 5a tappa", fa sapere ilcon un post sul suo profilodopo che le condizioni del corridore sono peggiorate nella notte con l'innalzamento della febbre. Una scelta corretta quella della squadra kazaka che non vuole correre rischi inutili visto che il grande obiettivo di Fabiosarà ilche scatta dalla "sua" Sardegna.