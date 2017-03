Tirreno-Adriatico 2017: numero Sagan, evita signora col cane

Peter Sagan è davvero un funambolo sulla bicicletta! Lo slovacco, due volte campione del mondo, è stato protagonista di un riflesso davvero unico nell'ultima tappa della Tirreno-Adriatico quando, durante la cronometro finale sul lungomare di San Benedetto del Tronto, è riuscito ad evitare l'impatto con una signora che ha attarvesato la sede stradale con il cane al guinzaglio.

Sagan, nonostante la velocità superiore ai 50 km orari, è stato bravo a deviare, evitare lo spartitraffico, proseguire sulla pista ciclabile e poi rintrare sulla carreggiata, non senza uno sguardo perplesso all'indietro verso quella signora incosciente. Al termine della tappa lo slovacco della Bora-hansgrohe ha scritto su Twitter: "Adoro i cani ma per favore rispettate la sicurezza dei corridori".

Always a gentleman,only @petosagan gives way to older people&animals even in a TT. BUT please respect the safety of the riders!! pic.twitter.com/HWnJJ9yXEQ