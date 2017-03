Parigi-Nizza 2017: Contador attacca ma la maglia gialla è di Henao

Sergio Henao mette in bacheca la maglia gialla della Parigi-Nizza 2017. A vincere l'ottava e ultima tappa, di 115.5 chilometri sul circuito della cittadina affacciata sulla Costa Azzurra, è lo spagnolo De La Cruz davanti al connazionale Alberto Contador. Il ciclista della Trek chiude al secondo posto anche nella classifica generale, con solo 2 secondi di distacco dal colombiano del Team Sky. Terzo in graduatoria Daniel Martin (Quick Step Floors).

Dopo continui sali-scendi con 5 Gran Premi della Montagna, Contador riesce ad infilarsi nel gruppetto dei 14 corridori di testa. La maglia gialla Henao resta attardata di una quarantina di secondi insieme agli altri uomini di classifica. Dopo l’ultima asperità di giornata, il Col d'Eze, sono tre spagnoli a giocarsi la tappa: Contador, Soler e De La Cruz. A spuntarla, sul rettilineo finale di Nizza, è proprio il ciclista della Quick-Step Floors che beffa uno stremato Contador. L'iberico della Trek, nonostante l'abbuono, non riesce nell'intento di conquistare la maglia gialla che resta così per solo 2 secondi sulle spalle di Henao, giunto al traguardo poco più indietro. Terzo in classifica generale a 30" da Henao si piazza l'irlandese Daniel Martin della Quick-Step Floors.