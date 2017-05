Giro 2017: tappe, percorso e date. Live

Il Giro d'Italia, giunto alla 100esima edizione, partirà da Alghero, in Sardegna, e sull'isola si svolgeranno le prime tre tappe, con l'ultima che si chiuderà a Cagliari. Dopo la Sardegna ci si sposta in Sicilia e la quarta tappa ha l'arrivo in salita sull'Etna: il giorno successivo arrivo in volata a Messina.



Il percorso prosegue risalendo lo "Stivale" e domenica 14 maggio c'è un altro arrivo in salita sul Blockhaus, secondo massiccio più alto degli Appennini; dopo il giorno di riposo, il secondo, c'è la cronosquadre di Montefalco. Sabato 20 maggio c'è l'arrivo al santuario di Oropa mentre la domenica si giunge a Bergamo con parte del percorso del Giro di Lombardia. Martedì 23 maggio c'è la tappa regina: partenza da Rovetta e arrivo in discesa a Bormio con in mezzo Mortirolo, Stelvio e infine l'Umbrailpass in Svizzera; il giorno successivo altre salite, Aprica, passo del Tonale e traguardo a Canazei.



Giovedì Dolomiti protagonisti nella frazione che si chiude a Ortisei dopo aver scalato Pordoi, Valparola, Gardena e Pinei; la maglia rosa si assegnerà sulle Alpi Orientali, dove si disputeranno le ultime due tappe: la prima si chiude in salita a Piancavallo, la seconda ad Asiago dopo aver superato Monte Grappa e Foza. Il Giro 2017 si chiuderà domenica 28 maggio con una cronometro individuale che scatterà da Monza, dentro l'autodromo, e si chiuderà a Milano nello scenario di Piazza Duomo.



Queste tutte le tappe



Tappa 1, 5 maggio: Alghero – Olbia 203 km

Tappa 2, 6 maggio: Olbia – Tortolì 208 km

Tappa 3, 7 maggio: Tortolì – Cagliari 148 km

Riposo, 10 maggio

Tappa 4, 9 maggio: Cefalù – Etna 180 km

Tappa 5, 10 maggio: Pedara – Messina 157 km

Tappa 6, 11 maggio: Reggio Calabria – Terme Luigiane 207 km

Tappa 7, 12 maggio: Castrovillari – Alberobello 220 km

Tappa 8, 13 maggio: Molfetta – Peschici 189 km

Tappa 9, 14 maggio: Montenero di Bisaccia – Blockhaus 139 km

Riposo, 15 maggio

Tappa 10, 16 maggio: Foligno – Montefalco 39 km Cronosquadre

Tappa 11, 17 maggio: Firenze – Bagno di Romagna 161 km

Tappa 12, 18 maggio: Forlì – Reggio Emilia 237 km

Tappa 13, 19 maggio: Reggio Emilia – Tortona 162 km

Tappa 14, 20 maggio: Castellania – Oropa 131 km

Tappa 15, 21 maggio: Valdengo – Bergamo 199 km

Riposo, 22 maggio

Tappa 16, 23 maggio: Rovetta – Bormio 227 km

Tappa 17, 24 maggio: Tirano – Canazei 219 km

Tappa 18, 25 maggio: Moena – Ortisei/St. Urlich 137 km

Tappa 19, 26 maggio: San Candido/Innichen – Piancavallo 191 km

Tappa 20, 27 maggio: Pordenone – Asiago 190 km



Monza – Milano 28 km Cronometro individuale