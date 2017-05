Giro 2017, polemiche tra Nibali e Dumoulin

Polemiche al Giro d'Italia. La 18a tappa, la Moena-Ortisei, ha visto trionfare Van Garderen, della BMC. Il vero vincitore di giornata, però, è stato Tom Dumoulin. L'olandese, attualmente in rosa, ha conservato il vantaggio su Nairo Quintana (31'') e Vincenzo Nibali (1'12''). Nonostante la giornata più che positiva, però, il ciclista della Sunweb non ha risparmiato una frecciata ai rivali, che sono stati avvicinati in classifica generale da molti rivali, tra cui Thibaut Pinot: "Spero che Nibali e Quintana perdano il podio solo per il fatto di essersi concentrati solamente su di me. Non ho capito la loro strategia, hanno permesso ai rivali di avvicinarsi. Pinot è nettamente più forte di Nibali e Quintana a cronometro. Se continuano a pensare soltanto a me, potrebbero perdere il podio, e sarebbe divertente".

Non si è fatta attendere la risposta di Vincenzo Nibali: "Me ne frego se arrivo secondo, terzo o quarto. Deve stare attento lui, piuttosto, perché se lasciamo andare gli altri è lui che perde la maglia rosa. Fa lo spavaldo. Parli a Milano, dopo aver vinto. E' forte, si vede e lo sta dimostrando, perché all'arrivo ha controllato. Abbiamo provato ad attaccarlo tutto il giorno, ma era difficile oggi. Io e Quintana dobbiamo controllarlo. Non può pretendere che noi, se parte il quinto, andiamo a chiudere su di lui. Altrimenti, tanto vale che lo portiamo in carrozza fino a Milano. Deve continuare a pedalare come sta facendo. Io non sono mai stato così spavaldo. Deve un attimo tenere i piedi per terra, perché il karma può sempre tornare indietro."