Nairo Quintana non nasconde i propri rimpianti. Il colombiano chiude la 100esima edizione del Giro d'Italia al secondo posto in classifica generale alle spalle di Tom Dumoulin dopo l'ultima decisiva tappa a cronometro. Quintana, partito da Monza con la maglia rosa sulle spalle, non riesce a resistere all'assalto dello specialista olandese che recupera i 53 secondi di ritardo e conquista la sua prima vittoria nella Corsa Rosa in carriera. "Abbiamo lavorato tanto e bene ma purtroppo non abbiamo raccolto quanto volevamo - spiega il colombiano -. In ogni caso abbiamo ottenuto il secondo posto, una risultato importante".

Quintana avrebbe forse potuto aumentare il proprio margine soprattutto nelle grandi salite ma, a rallentare la fuga del colombiano, ci si è messa pure la sfortuna: "È vero, nelle tappe di montagna avrei potuto fare di più, ma le forze erano queste e non si è potuto - aggiunge il secondo in classifica -. In alcuni giorni ho avuto la febbre e non sono stato molto bene. Potevano essere i giorni giusti per guadagnare qualcosa, ma solo quando sei al cento per cento; la cosa positiva è che siamo riusciti a stare sul podio. Mi presento al Tour come sempre per provare a vincere e daremo il cento per cento per riuscirci".

Una chiosa finale sul proprio rapporto con la Corsa Rosa: "È la più bella corsa che abbia mai fatto, mi piace, la amo e abbiamo dimostrato di aver fatto tutto quello che si poteva. Ho avuto l'ispirazione da Marco Pantani e ho provato a fare quello che ha fatto lui, ma in questo momento non avevo la condizione giusta".