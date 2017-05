Giro 2017, 9a tappa: Quintana trionfa e va in rosa, Nibali attardato

Nairo Quintana trionfa nella nona tappa, di 149 chilometri da Montenero di Bisaccia all'arrivo in salita del Blockhaus, ed è la nuova maglia rosa del Giro d'Italia. Straordinaria prova di forza del colombiano della Movistar che vince in solitaria con un vantaggio di 24" sulla coppia composta da Thibaut Pinot e Tom Dumoulin. Vincenzo Nibali arriva al traguardo con un distacco di un minuto. Fuori dai giochi Geraint Thomas, coinvolto in una caduta.



La prima parte di corsa, principalmente pianeggiante, è contraddistinta dalla classica fuga da lontano, composta da 12 corridori: Luis Leon, Busato, Montaguti, Tstatevich, Tratnik,, Fraile,, Marcato,. Il gruppo maglia rosa, guidato dagli uomini della, tiene gli attaccanti a distanza di sicurezza e a 20 dall'arrivo c'è il ricongiungimento.Inizia così la lunga salita che porta ale sulle prime rampe avviene un incredibile incidente: una moto di corsa si ferma a bordo strada causando una caduta nella parte iniziale del gruppo. Tra i corridori coinvolti finisce sull’asfalto quasi tutto il team, compresi i due leader, che perdono diverso terreno dai migliori. Sulle rampe più dure laaccelera il forcing e a farne le spese è anche la maglia rosa Bobche perde fin da subito le ruote dal gruppetto di testa.Ai meno 7 Quintana tenta il primo scatto marispondono presente. Il colombiano, però, è in forma straordinaria e rilancia più volte l'andatura restando tutto solo al comando a 5 chilometri dal traguardo. Lo Squalo dello Stretto accusa la fatica e viene raggiunto e superato dava così a trionfare in solitaria sulriesce a chiudere secondo precedendo di un soffio Dumoulin mentre Mollema si piazza in quarta posizione.giunge quinto con un minuto di distacco. Più indietro tutti gli altri protagonisti attesi ma è comunque da sottolineare la caparbietà diche, nonostante la caduta, arriva acciaccato al traguardo con oltre 4' di ritardo e abbandona i sogni di successo finale.Stravolta la classifica generale conche strappa la maglia rosa dalle spalle di Bob Jungels. Il corridore della Movistar ha ora un margine di 28" su Pinote 30" suè quinto con un gap di 1'10" da Quintana. Domani giornata di riposo al, martedì ci sarà la crono di 39,8 chilometri da