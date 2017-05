Giro 2017, 3a tappa: Gaviria show a Cagliari, vittoria e maglia rosa

Fernando Gaviria ottiene il primo successo in carriera al Giro d'Italia trionfando allo sprint nella terza tappa di 148 chilometri da Tortolì a Cagliari. Vittoria che vale doppio per il colombiano che approfitta dell’ottimo lavoro della sua squadra, la Quick-Step Floors, per strappare dalle spalle di Greipel la maglia rosa. Secondo posto per Rudiger Selig della Bora-Hansgrohe, terzo il campione italiano Giacomo Nizzolo della Trek-Segafredo.

In avvio di corsa scatta la fuga di giornata composta da tre corridori: Eugert Zhupa (Wilier-Selle Italia), Ivan Rovny (Gazprom-RusVelo) e Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice). All'interno del gruppo, che si mantiene sempre a distanza di sicurezza, si segnalano diverse forature senza conseguenze. Ai meno 25 dal traguardo si conclude l’azione dei tre e le squadre lottano in testa al gruppo per salvaguardare dal vento gli uomini di classifica e i velocisti.

Le raffiche sono violentissime a farne le spese, tra gli altri, è la maglia rosa Greipel che accusa anche un problema meccanico. Al comando della corsa resta un gruppetto di 6 corridori trascinato dagli uomini della Quick-Step Floors, la squadra di Fernando Gaviria. A questo punto il colombiano si presenta sul traguardo di Cagliari da favorito e onora il pronostico imponendosi davanti al tedesco Selig e al campione italiano Nizzolo. Greipel arriva con 13" di distacco insieme a tutti i migliori e perde la maglia rosa. Il nuovo leader della generale è proprio Gaviria con un vantaggio di 9" sul tedesco della Lotto Soudal e di 13" su Postlberger, Siutsou e Jungels. E' già fuori dai giochi invece Rohan Dennis della Bmc che cade nel finale e finisce a oltre 5'.

Domani i corridori rispetteranno una giornata di riposo. Il Giro riprenderà martedì con la quarta tappa di 181 chilometri da Cefalù all'Etna. Sul vulcano siciliano ci sarà il primo vero test per chi vorrà arrivare a Milano con la maglia rosa.