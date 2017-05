Giro 2017, 10a tappa: Dumoulin domina la crono e vola in rosa

Tom Dumoulin compie un'autentica impresa nella decima tappa del Giro d'Italia imponendosi col tempo di 50'37" nella cronometro individuale di 39,8 km da Foligno a Montefalco. L'olandese del Team Sunweb conquista anche la maglia rosa ai danni di Nairo Quintana, arrivato con 2'53" di ritardo. Secondo posto per Geraint Thomas (+0'49"), terzo Bob Jungels (+0"56). Buona anche la prova di Vincenzo Nibali che ottiene il sesto tempo (+2'07").

Nelle terre del Sagrantino Dumoulin non tradisce le attese della vigilia e domina la cronometro rifilando 49" a Thomas del team Sky e 56" a Jungels della Quick-Step Floors. L'olandese del team Sunweb mette in fila tutti gli avversari diretti per la vittoria finale e a salvarsi è il solo Nibali che accusa un distacco di 2'07". Quintana non riesce a limitare i danni e finisce con quasi 3' di ritardo.

Completamente stravolta la classifica generale: Dumoulin è la nuova maglia rosa e ora ha un considerevole vantaggio di 2'23" sul colombiano della Movistar e di 2'38" su Bauke Mollema, undicesimo oggi. Quarto Thibuat Pinot (+2'40), quinto Vincenzo Nibali (+2'47"). Domani è in programma l'undicesima tappa, di 161 chilometri da Firenze a Bagno di Romagna: si attraverseranno gli appennini e torneranno all'assalto gli scalatori.