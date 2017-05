Giro 2017: Geshke dimenticato in hotel

Le disavventure non finiscono mai per i ciclisti al Giro d'Italia, quando sono in bicicletta ma anche quando si godono i piccoli momenti di riposo. Singolare quanto accaduto a Simon Geshke, 31enne tedesco della Sunweb, la squadra della maglia rosa Tom Dumoulin, che è stato "dimenticato" in hotel questa mattina, prima di trasferirsi al via della 12esima tappa, la più lunga del giro del centenario, 234 km da Forlì a Reggio Emilia.

Geshke ci ha scherzato sopra e ha postato una foto su Twitter mentre è seduto a bordo strada e fa il segnale dell'autostop: "Qualcuno può portarmi alla partenza del Giro d'Italia? Il bus della mia squadra è partito senza di me". Fortunatamente alla Sunweb si sono accorti quasi subito dell'accaduto e il pullman è tornato indietro per raccogliere il malcapitato tedesco, uno dei gregari più forti e preziosi del capitano e maglia rosa Dumoulin.