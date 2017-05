Giro d'Italia 2017: è boom in Europa e Sud America

E' un autentico boom quello che si sta diffondendo attorno al Giro d'Italia 2017, l'edizione del centenario della corsa rosa. Infatti il seguito per la celebre gara a tappe lungo lo 'stivale' sta raccogliendo appassionati, di ciclismo ma non solo, ben oltre i confini: l'attenzione per le gesta dei vari Nibali, Quintana, Pinot e Thomas si è allargata a macchia d'olio anche nel resto d'Europa e persino in Sud America.

Un buon traino lo stanno dando certamente le figurine, con Panini che ha dedicato un album al Giro del centenario. Una raccolta che ha coinvolto gli appassionati ma soprattutto i ciclisti stessi che partecipano alla corsa rosa e che si scambiano le figurine anche con messaggi sui social network. "E' una vera e propria mania, che ricorda da vicino la passione irrefrenabile dei collezionisti della mitica collezione Calciatori. La caccia alle figurine del Giro d'Italia non riguarda solo il mercato italiano: sono infatti richiestissime in altri Paesi europei (come Belgio, Olanda, Spagna, Germania, Inghilterra, Svizzera e Austria) e anche nel lontano Sud America (in particolare Colombia, Venezuela e Panama)", ha dichiarato Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini.