Vincenzo Nibali si gode l'affetto dei suoi tifosi nel passaggio del Giro d'Italia 2017 in Sicilia, la terra dove è nato e cresciuto. Lo 'squalo', capitano della Bahrain-Merida, ha avuto un bagno di folla a Messina dopo che nella quarta tappa ha provato ad attaccare sulle pendici dell'Etna: "E' stata una tappa particolare dopo il giorno di riposo. Io stavo bene e ho attaccato per vedere se qualcuno poteva venir fuori, ma nessuno ha avuto il coraggio di rispondere con un'azione vera".

Poi, al 'Processo alla Tappa' su RaiSport, ha aggiunto: "Per tutta la salita non abbiamo fatto altro che controllarci. Tutti volevano cercare di capire le condizioni degli altri e, più o meno, stanno tutti bene. Credo che sul Blockhaus si vedrà già qualcosa in più, è molto più impegnativa come salita". Nibali ha sottolineato il lavoro dei suoi compagni: "Soltanto noi abbiamo tirato, gli altri no. Secondo Pinot nessuno si è esposto? La Fdj ha tirato solo un km quando Landa ha forato".

Il capitano della Bahrain-Merida ha infine parlato di Nairo Quintana, il colombiano grande favorito per la vittoria di questo Giro, e sul loro rapporto ha confermato: "È normale, anche Nairo è qui per vincere. Rivali? Sì, non ci amiamo, non ho lo stesso rapporto che posso avere con Aru. O non ci dialogo come per esempio faccio con Contador". Aspettiamoci scintille da qui alla fine per la conquista della maglia rosa del Giro del Centenario.