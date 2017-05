Giro 2017: 22 squadre per 197 iscritti

Sono stati svelati i partecipanti del Giro d'Italia 2017, la centesima edizione che scatta venerdì dalla Sardegna. Le squadre partecipanti sono 22, ognuna con 9 atleti: soltanto l'Astana ne ha 8 visto che ha deciso di non sostituire lo sfortunato Michele Scarponi che sarebbe dovuto essere il capitano. Pettorina numero 1 per Vincenzo Nibali, vincitore del Giro 2016, capitano della Bahrain Merida e grande favorito per il bis.

Quintana, leader della Movistar e già vincitore nel 2014. Puntano sicuramente al podio atleti del calibro di Thibaut Pinot, Tom Dumoulin, Adam Yates, Rui Costa, Bauke Mollema, Ilnur Zakarin e Steven Kruijswijk, l'olandese che già lo scorso anno era stato maglia rosa per molti giorni.



Tutti i partecipanti al Giro 2017. Il siciliano è sicuramente tra i big, i candidati per la vittoria finale. Gli avversari però non mancano e sono pronti a dare battaglia: su tutti il colombiano Nairo, leader dellae già vincitore nel. Puntano sicuramente al podio atleti del calibro di Thibaut, Tom, Adam, Rui, Bauke, Ilnure Steven, l'olandese che già lo scorso anno era stato maglia rosa per molti giorni.

Bahrain Merida

Nibali, Vincenzo

Agnoli, Valerio

Boaro, Manuele

Gasparotto, Enrico

Moreno, Javier

Pellizotti, Franco

Pibernik, Luka

Siutsou, Kanstantsin

Visconti, Giovanni

AG2R La Mondiale

Pozzovivo, Domenico

Bérard, Julien

Bidard, François

Chevrier, Clément

Dupont, Hubert

Gastauer, Ben

Geniez, Alexandre

Jauregui, Quéntin

Montaguti, Matteo

Astana Pro Team

Kangert, Tanel

Bilbao, Pello

Bizhigitov, Zhandos

Cataldo, Dario

Hansen, Jesper

Sánchez, Luis León

Tiralongo, Paolo

Zeits, Andrey

Bardiani-CSF

Pirazzi, Stefano

Albanese, Vincenzo

Andreetta, Simone

Barbin, Enrico

Boem, Nicola

Ciccone, Giulio

Maestri, Mirco

Rota, Lorenzo

Ruffoni, Nicola

BMC Racing Team

Van Garderen, Tejay

Dennis, Rohan

Dillier, Silvan

Hermans, Ben

Quinziato, Manuel

Rosskopf, Joey

Senni, Manuel

Teuns, Dylan

Ventoso, Francisco

Bora-Hansgrohe

Bennett, Samuel

Barta, Jan

Benedetti, Cesare

Costa Mendes, José

Konrad, Patrick

Mühlberger, Gregor

Pelucchi, Matteo

Postlberger, Lukas

Selig, Rüdiger

Cannondale-Drapac

Formolo, Davide

Carthy, Hugh

Dombrowski, Joe

Howes, Alex

Koren, Kristijan

Rolland, Pierre

Slagter, Tom-Jelte

Villella, Davide

Woods, Michael

CCC Sprandi Polkowice

Hirt, Jan

Bialoblocki, Marcin

Grossschartner, Felix

Owsian, Lukasz

Paterski, Maciej

Ponzi, Simone

Samoilau, Branislau

Schlegel, Michal

Tratnik, Jan

FDJ

Pinot, Thibaut

Bonnet, William

Ladagnous, Matthieu

Ludvigsson, Tobias

Molard, Rudy

Morabito, Steve

Reichenbach, Sebastien

Roy, Jérémy

Vaugrenard, Benoit

Gazprom-RusVelo

Foliforov, Alexander

Brutt, Pavel

Firsanov, Sergey

Kozonchuk, Dmitriy

Lagutin, Sergey

Rovny, Ivan

Savitskiy, Ivan

Shalunov, Evgeny

Tsatevich, Alexey

Lotto Soudal

Greipel, André

Bak, Lars Ytting

De Bie, Sean

De Buyst, Jasper

De Clercq, Bart

Hansen, Adam

Hofland, Moreno

Marczynski, Tomasz

Monfort, Maxime

Movistar Team

Quintana, Nairo

Amador, Andrey

Anacona, Winner

Bennati, Daniele

De La Parte, Victor

Herrada, José

Izagirre, Gorka

Rojas, José Joaquín

Sutherland, Rory

Orica-Scott

Yates, Adam

Edmondson, Alexander

Ewan, Caleb

Hepburn, Michael

Juul-Jensen, Chris

Mezgec, Luka

Plaza, Rubén

Tuft, Svein

Verona, Carlos

Quick-Step Floors

Jungels, Bob

Capecchi, Eros

De Plus, Laurent

Devenyns, Dries

Gaviria, Fernando

Keisse, Iljo

Martinelli, Davide

Richeze, Maximiliano

Serry, Pieter

Team Dimension Data

Antón, Igor

Berhane, Natnael

Fraile, Omar

Gibbons, Ryan

Haas, Nathan

Janse van Rensburg, Jacques

Sbaragli, Kristian

Teklehaymanot, Daniel

Van Zyl, Johann

Team Katusha-Alpecin

Zakarin, Ilnur

Belkov, Maxim

Gonçalves, José

Kiserlovski, Robert

Kochetkov, Pavel

Kuznetsov, Viacheslav

Losada, Alberto

Mamykin, Matvey

Vicioso, Angel

Team LottoNL-Jumbo

Kruijswijk, Steven

Battaglin, Enrico

Campenaerts, Victor

Castelijns, Twan

Clement, Stef

Keizer, Martijn

Tankink, Bram

Van den Broeck, Jurgen

Van Emden, Jos

Team Sky

Thomas, Geraint

Deignan, Philip

Elissonde, Kenny

Golas, Michal

Henao, Sebastián

Kiryienka, Vasil

Landa, Mikel

Puccio, Salvatore

Rosa, Diego

Team Sunweb

Dumoulin, Tom

Bauhaus, Phil

Geschke, Simon

Haga, Chad

Kelderman, Wilco

Lunke, Sindre

Preidler, Georg

Stamsnijder, Tom

Ten Dam, Laurens

Trek-Segafredo

Mollema, Bauke

Alafaci, Eugenio

Bernard, Julien

Didier, Laurent

Hernández, Jesús

Nizzolo, Giacomo

Pedersen, Mads

Stetina, Peter

Stuyven, Jasper

UAE Team Emirates

Costa, Rui

Conti, Valerio

Ferrari, Roberto

Marcato, Marco

Modolo, Sacha

Mohoric, Matej

Petilli, Simone

Polanc, Jan

Ravasi, Edward

Wilier Triestina

Pozzato, Filippo

Amézqueta, Julen

Busato, Matteo

Fonzi, Giuseppe

Koshevoy, Ilya

Mareczko, Jakub

Martínez, Daniel Felipe

Rodríguez, Cristian

Zhupa, Eugert