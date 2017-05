Giro d’Italia 2017, 8a tappa: vince Izagirre

Gorka Izagirre ha vinto l’ottava tappa del Giro d’Italia, la Molteffa-Peschici. Lo spagnolo, in sella alla Movistar, ha tagliato il traguardo per primo, staccando l’azzurro Giovanni Visconti , secondo. Terzo Luis Leon Sanchez dell’Astana. Settimo posto per Vincenzo Nibali. Classifica invariata per quanto riguarda la maglia rosa: Bob Jungels resta in testa nonostante il tentativo di allungo di Landa, poi ripreso dal gruppo.

Nell’ottava tappa dell’edizione numero 100 del Giro d’Italia, la Molfetta-Peschici, a trionfare è Gorka Izagirre. Lo spagnolo, in sella alla Movistar, precede Giovanni Visconti della Bahrain-Merida. I due danno vita ad un grande duello che comprende anche Luis Leon Sanchez dell’Astana, giunto terzo all’arrivo. Solo negli ultimi metri, però, Izagirre riesce a staccare l’azzurro, in evidente debito d’ossigeno e staccato di cinque secondi. Ottimo quarto posto per Enrico Battaglin.

Nessuna variazione per quanto riguarda la classifica relativa alla maglia rosa: dopo l’ottava tappa, Bob Jungels, in sella alla sua Quick-Step, conserva i sei secondi di vantaggio su Geraint Thomas del Team Sky. Sempre a dieci secondi di distanza, invece, il gruppetto composto da Adam Yates, Domenico Pozzovivo e Vincenzo Nibali, settimo al traguardo. Tra gli inseguitori, è stato Mikel Landa a tentare lo strappo, ma il suo allungo è stato ben contenuto. Domani si corre la nona tappa: l’arrivo è il Blockhaus, la salita più alta di questa edizione del Giro.