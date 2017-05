Giro 2017, 6a tappa: Dillier trionfa in volata, Jungels conserva la maglia rosa

Silvan Dillier vince la sesta tappa del Giro 2017. Lo svizzero del BMC Racing Team taglia per primo il traguardo della Reggio Calabria-Terme Luigiane staccando di pochi millesimi il belga Jasper Stuyven. Terzo l'austriaco Postlberger, mentre il primo degli azzurri è Andreetta, quarto e attaccato al gruppo di testa per gran parte del percorso prima di cedere a pochi chilometri dall'arrivo. Bob Jungels conserva la maglia rosa.

La sesta tappa del Giro d’Italia va a Silvan Dillier. La Reggio Calabria-Terme Luigiane va allo svizzero,che vince in sella alla sua BMC Racing Team dopo uno splendido arrivo in volata con il belga Jasper Stuyven della Trek-Segafredo. I due vanno in fuga dopo pochi chilometri insieme all’austriaco Lukas Postlberger della Bora-Hansgrohe, terzo a dodici secondi, e all’azzurro Simone Andreetta della Bardiani-CSF. L’azzurro è stato a lungo a contatto con il gruppetto di testa, ma all’arrivo non è riuscito a tenere il ritmo chiudendo quarto.

Non cambia la classifica generale dopo questa sesta tappa: Bob Jungels resta in maglia rosa. Il lussemburghese della Quick Step Floors conserva i sei secondi di vantaggio su Geraint Thomas del Team Sky e i dieci sul gruppo formato, tra gli altri, da Adam Yates, Vincenzo Nibali e Domenico Pozzovivo. Anche la maglia ciclamino della classifica a punti resta sulle spalle del colombiano Fernando Gaviria. Domani andrà in scena la settima tappa del Giro d’Italia 2017, la Castrovillari-Alberobello.