Giro: Polanc trionfa sull'Etna, Jungels nuova maglia rosa

Jan Polanc si aggiudica la quarta tappa del Giro d'Italia, la Cefalù-Etna. Lo sloveno della UAE Emirates compie una vera e propria impresa, partito in fuga con un altro gruppetto di corridori è l'unico a resisterte a tutti gli attacchi e a vincere, conquistando la sua seconda vittoria al Giro. Nibali e Quintana non si scoprono e arrivano col gruppo. La nuova maglia rosa è il lussemburghese Bob Jungels della Quick-Step.

Jan Polanc vince la quarta tappa del Giro d’Italia. Lo sloveno della UAE Emirates taglia in solitaria il traguardo della Cefalù-Etna, il primo in salita di questa edizione, dopo una lunghissima fuga durata ben 179 km. Partenza fulminante, che lo vede cercare di staccare il gruppo insieme ad altri tre inseguitori dopo 5 km e poi prendere il largo per tutta la rimanente durata del percorso, arrivando per primo nonostante l’ultimo assalto di Zakarin, che chiude secondo a 19". A 3 km dalla fine, a tentare l’attacco è Vincenzo Nibali, ma lo Squalo viene subito ripreso dal gruppo.

La maglia rosa, invece, al termine di questa tappa cambia proprietario: il colombiano Fernando Gaviria, che l’aveva conquistata dopo la fine della terza frazione in Sardegna la cede a Bob Jungels. Il lussemburghese della Etixx-Quick Step è il nuovo leader di questa centesima edizione del Giro d’Italia con 6 secondi di vantaggio su Geroint Thomas (Team Sky), arrivato terzo al traguardo, e su un gruppo di inseguitori che comprende anche Nibali e Pozzovivo. Domani si correrà la quinta tappa, la seconda in Sicilia: la Pedara-Messina di 157 Km, frazione che si presta ad un arrivo in volata.