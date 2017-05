Giro d'Italia 2017: 21a tappa, Monza-Milano. Live

L'ultima tappa, della 100esima edizione della corsa rosa, è una cronometro, cosa che non accadeva dal Giro del 2012, quando la prova contro il tempo fu decisiva nell'assegnare la maglia rosa; infatti, nella crono finale Ryder Hesjedal riusci a riconquistare la maglia e a vincere il Giro ai danni di Joaquim Rodriguez. I corridori partiranno dal suggestivo rettilineo dell'Autodromo Nazionale di Monza e, dopo aver percorso un giro del circuito, imboccheranno la Pit Lane per uscire dal parco, dove è posto il primo rilevamento cronometrico. In seguito la prova si svolge su ampi rettilinei fino ai 2000 metri finali, che presentano diverse svolte ad angolo retto prima dell'ingresso in Piazza Duomo, dove e posto il traguardo della 21a tappa.