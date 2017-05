Giro d'Italia 2017: 20a tappa, Pordenone-Asiago. Live

La 20a tappa, con partenza a Pordenone e arrivo situato ad Asiago; è l'ultima tappa in linea della 100esima edizione del Giro d'Italia. La 20a frazione presenta 3 GPM, il primo, il Muro di Cà del Poggio, i corridori lo affronteranno dopo 35km dal via; si tratta di uno strappo di 1500 metri con una pendenza media del 13% e una massima del 18%. Dopo aver percorso altri 50km, la maggior parte in piano, si arriva a Feltre, dove è posto l'ultimo traguardo volante della 100esima edizione del Giro d'Italia e dove inizia l'ascesa di una delle montagne storiche del Giro: il Monte Grappa. Si tratta di una salita molto lunga, 25km, che presenta una prima parte molto dura, con pendenze superiori al 12%, e una seconda parte meno impegnativa, con contropendenze in prossimita dello scollinamento. Dopo una lunga e impegnativa discesa, i corridori arriveranno a Valstagna, dove inizierà l'ultima salita della 100esima edizione della corsa rosa: il Foza; è un'ascesa inedita per il Giro, che misura 14km al 7%, ma con la presenza di numerosissimi tornanti. Scollinato, mancheranno 15km, quasi tutti in leggera discesa, al traguardo della tappa, situato ad Asiago.