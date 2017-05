Giro d'Italia 2017: 11a tappa, Firenze-Bagno di Romagna. Live

L'11a frazione, con partenza fissata a Ponte Ema (Firenze), paese che ha dato i natali a Gino Bartali, uno dei più grandi campioni del ciclismo di tutti i tempi, capace di vincere per tre volte la Corsa Rosa. Il via proprio dall'abitazione del corridore toscano, che oggi ospita il Museo del ciclismo Gino Bartali e con traguardo situato a Bagno di Romagna. Tipica tappa appenninica; sono presenti 4 GPM e soli 15km di pianura dei 161 previsti. Dopo il primo tratto in piano, si inizia a scalare il Passo della Consuma, si tratta di una salita di 16km con una pendenza media del 6%, poi breve tratto di discesa e seconda ascesa di giornata, il Passo della Calla. Dopo una lunga discesa, più di 30km, si affronta il Passo del Carnaio e, dopo una breve ma ripida discesa, si affronta l'ultimo GPM di giornata, il Monte Fumaiolo; una salita molto lunga, 23km, con una pendenza media del 4%, ma con molti tratti al 12%. Scollinato l'ultimo GPM, mancheranno 25 km, tutti in discesa fino ai 1500 metri dal traguardo, dove la strada riprenderà a salire ma con pendenze "lievi".