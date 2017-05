Giro d'Italia 2017: 3a tappa, Tortolì-Cagliari. Live

Trionfa Greipel in volata

La terza tappa, ultima in terra sarda, della 100esima edizione del Giro d'Italia, partirà da Tortolì e terminerà a Cagliari. Rispetto alle prime due tappe, questa sarà una frazione molto breve, infatti i corridori dovranno percorrere 148km, quasi tutti in pianura. Saranno presenti 2 traguardi volanti, uno dopo 31 km a Ponte Su Santu e l'ultimo a Villasimius a 50km del traguardo. Unico GPM, di quarta categoria, è posto a Capo Boi a 40km dall'arrivo; si tratta di uno strappo di 2000 metri al 5% di pendenza media. Ultimi 40km interamente in piano prima di arrivare nel lungo rettilineo d'arrivo, caratterizzato dalla presenza del pavè negli ultimi 350 metri.

Sarà possibile seguire la corsa in diretta televisiva su Raisport a partire dalle 12.40 la prima parte e dalle 15 su Rai Due la seconda parte; inoltre sarà trasmessa in diretta streaming sul sito del canale tv.