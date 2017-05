Giro d'Italia 2017: 7a tappa, Castrovillari-Alberobello. Live

La settima tappa, della 100esima edizione del Giro, parte da Castrovillari e arriva in Puglia, ad Alberobello. I primi 140 km, dei 224 previsti, sono interamente in piano; al km 150 è presente l'unico GPM di giornata, il Bosco delle Pianelle, una salita di quarta categoria di circa 12km con pendenza media del 3%. Ultimi 40km molto ondulati, in particolar modo i 10km finali, che sono in leggera salita fino all'ultimo km, poi piccolo tratto in discesa che termina ai 700 metri dal traguardo, dove i corridori imboccheranno il rettilineo d'arrivo.