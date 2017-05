Giro d'Italia 2017: 14a tappa, Castellania-Oropa. Live

La 14a tappa, della 100esima edizione del Giro d'Italia, parte da Castellania e arriva a Oropa. Tappa dedicata a 2 leggende del ciclismo; si partirà infatti da casa del campionissimo, Fausto Coppi, capace di vincere, tra gli anni 40 e 50, 5 edizioni del Giro d'Italia, 2 Tour de France, 3 Milano-Sanremo, 1 Parigi-Roubaix e 5 edizioni del Lombradia, e si arriverà sulla montagna dedicata alla memoria del pirata, Marco Pantani, che ad Oropa, nel 1999, fece un impresa recuperando tutto il gruppo e vincendo in solitaria la tappa.

La 14a frazione è molto breve, sono solo 131 i km che dovranno percorrere i corridori, ma che vedrà il 3 arrivo in quota della 100esima edizione della corsa rosa. I primi 120km sono tutti in piano, poi, una volta giunti a Biella, inizia l'ascesa verso il Santuario di Oropa; si tratta di una salita non tanto lunga, 11km, ma con una pendenza media del 6% e una massima del 13%. I primi 5 km sono i più semplici, al 4% di pendenza media, poi inizia il tratto più duro, circa 1km, tutto al 13%; ultimi 4km con pendenze costanti attorno al 7%.