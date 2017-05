Giro d'Italia 2017: 1a tappa, Alghero-Olbia. Live

Partirà da Alghero e terminerà a Olbia la tappa inaugurale del 100esimo Giro D'Italia. Sarà una tappa caratterizzata da molti saliscendi, ma che molto probabilmente si risolverà con una volata di gruppo. Sono presenti 3 GPM, tutti di quarta categoria, con l'ultimo, il San Pantaleo, posto a 21 km dal traguardo. Si tratta di una salita di 4 km con pendenza media del 5,6%, ma con un tratto di 500 metri al 12%. Gli ultimi 20 km sono in piano con tratti in leggera discesa; ultima curva ai 600 metri e poi l'ampio rettilineo di via Redipuglia dove è posto il traguardo.