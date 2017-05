Giro d'Italia 2017: 8a tappa, Molfetta-Peschici. Live

L'ottava tappa, della 100esima edizione del Giro, prende il via da Molfetta, per la prima volta sede di partenza, e termina a Peschici dopo 189km. Primi km totalmente pianeggiantI fino al km 90, dove i corridori inizieranno l'ascesa del primo dei 2 GPM di giornata, la salita di Monte Sant'Angelo; 9km al 6,8% di pendenza media, con picchi al 10%. Dopo la lunga discesa, piu di 20km, un tratto di saliscendi fino ad arrivare al GPM di quarta categoria di Coppa Santa Tecla; una salita di 7km al 8% di pendenza media, con punte al 14%. Ultimi 20km molto impegnativi con continui saliscendidi fino a 5km dall'arrivo, dove inizia una discesa che termina ai 1500 metri dal traguardo; poi un breve tratto pianeggiante, fino al ultimo km totalmente in salita con una pendenza media superiore al 10%.