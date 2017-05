Giro d'Italia 2017: 9a tappa, Montenero di Bisaccia-Blockhaus. Live

Ultima tappa della prima settimana di corsa e secondo arrivo in quota della 100esima edizione del Giro. Si parte da Montenero di Bisaccia in Molise e si percorrono 90km, totalmente in piano, per arrivare a Chieti; poi 40km di saliscendi fino a Scafa, dove inizierà il Blockhaus. Una salita di 14km, su una strada strettisima e piena di tornati con una pendenza media del 10%, ma con punte fino al 14%. Gli ultimi 2km hanno pendenze molto più "dolci", attorno al 3%, fino ai 500 metri dal traguardo, dove la strada riprende a salire con una pendenza media del 9%.